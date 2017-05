Olympiacos vê confirmado título de campeão grego de futebol

Lusa 08 Mai, 2017, 15:49 | Futebol Internacional

O clube do Pireu, no qual alinham os portugueses Diogo Figueiras e André Martins, terminou no domingo o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o PAOK, conseguindo assim o sétimo título de campeão consecutivo.



A decisão de rejeitar o recurso do PAOK, que poderia implicar a retirada de pontos ao Olympiacos, foi hoje tomada pelo comité que dirige a liga grega de futebol.



O Olympiacos, que durante parte desta temporada foi treinado por Paulo Bento, foi condenado em 25 de abril a disputar quatro jogos à porta fechada e a pagar uma multa de 150.000 euros, devido às cenas de violência no encontro com o AEK Atenas, nas meias-finais da Taça da Grécia.



Além de não ter aceitado o recurso do PAOK, que pretendia que o clube do Pireu perdesse pontos, o comité decidiu reduzir a multa de 150.000 para 95.000 euros.