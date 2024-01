Os golos do espanhol Fran Navarro, aos 17 minutos, e do brasileiro Rodinei, aos 21, de grande penalidade, asseguraram o triunfo do Olympiacos, que alinhou de início com os portugueses João Carvalho e Gelson Martins (Daniel Podence foi suplente utilizado), tendo o Aris reduzido graças a um autogolo do espanhol Quini, aos 90+1.



A equipa orientada por Carlos Carvalhal manteve o quarto lugar no campeonato grego, agora com uma vantagem de oito pontos sobre o Aris, quinto classificado, e a seis pontos de distância do duo de líderes, composto por PAOK e Panathinaikos.