Olympiacos vence rival AEK na última jornada da liga grega

O AEK abriu o marcador aos 14 minutos, pelo internacional suíço Steven Zuber, mas o veterano avançado marroquino deu início ao seu festival ao empatar aos 20, resultado que se registava ao intervalo.Na segunda parte, o avançado de Trinidad e Tobago Levi Garcia colocou de novo o AEK na frente do marcador, logo aos 48 minutos, mas El Arabi "bisou" aos 69, a restabelecer o empate, antes de fixar o resultado final aos 87.Os internacionais portugueses Rony Lopes e João Carvalho não entraram no onze inicial de Pedro Martins, mas foram lançados em campo aos 64 e 79 minutos, respetivamente, a renderem Marious Vrousai e o francês Mathieu Valbuena.Com este triunfo, o Olympiacos, já consagrado campeão, terminou o campeonato com 83 pontos, seguido do PAOK, com 64, do Aris, com 62, do Panathinaikos, com 61, e do AEK, com 56.