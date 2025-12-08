Omã de Carlos Queiroz vence Comoros, mas é afastado na Taça Árabe

Depois da derrota, por 2-1, diante da Arábia Saudita e do empate 0-0 com Marrocos, ao conjunto orientado pelo técnico não bastava vencer, pois dependia de terceiros.



No caso, esperar que Marrocos perdesse e por números que permitissem reverter os três golos de desvantagem no critério de desempate, algo que não aconteceu, já que os magrebinos venceram os sauditas por 1-0.



No único triunfo na competição para Omã, Issam Al Sabhi bisou, com tentos aos 30 e 43 minutos, de pouco valendo a Comoros o golo de resposta de Nasuir Dine Ali Hamidou, aos 68.



Marrocos passou no comando, com sete pontos, seguido da Arábia Saudita, com seis, Omã, com quatro, enquanto Comoros ficou a zeros.



A 11.ª edição da Taça Árabe arrancou na segunda-feira e terminará em 18 de dezembro, no Qatar, que já tinha sido anfitrião em 1998 e 2021 - na primeira vez em que a prova foi tutelada pela FIFA, em detrimento da União das Associações Árabes de Futebol (UAFA).



A Taça Árabe é disputada por 16 seleções, entre as quais 11 asiáticas e cinco africanas.

