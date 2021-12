Ómicron trava futebol em Inglaterra

O jogo Aston Villa-Burnley, da 18.ª jornada da Liga inglesa de futebol, foi hoje adiado a poucas horas do seu início devido a um elevado número de casos de covid-19 entre os locais.Numa jornada marcada já pelos inúmeros adiamentos de jogos no futebol profissional inglês devido ao aumento de casos, o jogo de Birmingham era um dos dois previstos para hoje da 'Premier League' depois do adiamento de outros quatro, mas, segundo nota do clube, nova série de testes "confirmaram nova redução no plantel, que já tinha sido afetado antes da deslocação a meio da semana a Norwich"."Todos os indivíduos que testaram positivo estão atualmente em isolamento", acrescentam os 'Villans'.Este é assim o 10.º jogo da 'Premier League' a ser adiado esta temporada por razões sanitárias, sendo que apenas quatro, entre os 10 da 18.ª jornada, estão agora previstos disputar-se entre hoje e domingo.A covid-19 provocou mais de 5,33 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.





(Com Lusa)