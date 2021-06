Organização da Copa América no Brasil provoca polémica

Com a confirmação da realização da Copa América os responsáveis governamentais informaram também que a competição desportiva terá, pelo menos, quatro sedes estaduais, num momento em especialistas preveem uma segunda vaga da pandemia no Brasil.





De acordo com o executivo, presidido por Jair Bolsonaro, os jogos irão realizar-se nas unidades federativas do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, e não contarão com público.

", informou o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, na rede social Twitter.Também o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, aproveitou a presença da imprensa numa cerimónia relacionada com vacinas contra a covid-19 para declarar que o Brasil está em "condição de realizar a Copa América", num momento em que o país ultrapassou as 465 mil mortes devido ao novo coronavírus.", argumentou o chefe de Estado.





A decisão que coloca o Brasil como sede do torneio de futebol tem sido fortemente criticada por diversos setores políticos e especialistas em saúde, devido ao recrudescimento das infeções nas últimas semanas e à possibilidade de uma terceira vaga da pandemia.

Contudo, o mandatário brasileiro mostrou-se sempre favorável à realização do torneio no país, apesar do preocupante avanço da pandemia e da grande circulação de variantes mais contagiosas, como o P.1, detetada no Amazonas.

A Copa América foi confirmada no Brasil na segunda-feira pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), depois de a Colômbia e Argentina terem desistido de organizá-la.