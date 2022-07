Origi assina pelo AC Milan até 2026

"O AC Milan tem o prazer de comunicar a assinatura com Divock Origi. O belga assinou contrato até 30 de junho de 2026", informou o clube italiano, do qual faz parte o internacional português Rafael Leão, eleito o melhor jogador da Série A em 2021/22.



Em 09 de junho, o Liverpool tinha comunicado a saída de Origi, jogador importante na caminhada para o título europeu de 2018/19, ao 'bisar' no jogo da segunda mão com o FC Barcelona, em que os 'reds' venceram por 4-0, revertendo uma derrota de 3-0.



Na final com o Tottenham, o avançado foi também decisivo, ao apontar um dos dois golos da vitória (2-0).



O belga chegou a Liverpool em 2015/16, proveniente dos franceses do Lille, aos quais já tinha sido contratado em 2014, mas manteve-se mais uma época em França, num percurso em que chegou também a ser emprestado aos alemães do Wolfsburgo, em 2017/18.