Osasuna vence Valladolid e ascende ao quarto lugar em Espanha

A jornada fica desde já marcada pelo adiamento dos jogos Valência-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano, devido às inundações que na terça-feira devastaram a região valenciana e provocaram, pelo menos, 210 mortos e várias dezenas de desaparecidos.



Um golo do croata Ante Budimir, aos 19 minutos, de penálti, permitiu à formação de Pamplona somar a segunda vitória consecutiva no campeonato e ascender aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, com 21 pontos, os mesmos do Villarreal, terceiro, e a três do Real Madrid, segundo, ambos com menos uma partida.



O Valladolid, com o guarda-redes português André Ferreira no banco de suplentes, somou a segunda derrota seguida e segue no 19.º e penúltimo lugar, com oito pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Valência.



No outro encontro disputado hoje, o Girona venceu em casa por 4-3 o Leganés e regressou aos triunfos após duas derrotas consecutivas, numa partida em que o empate a 2-2 durou mais de uma hora.



Miguel Gutiérrez, aos 21 minutos, adiantou o Girona, mas o peruano Renato Tapia empatou, aos 24, antes de Arnau Martínez devolver a vantagem aos anfitriões, aos 31. Contudo, perto do intervalo, Juan Cruz repôs novamente a igualdade para o Leganés, aos 41.



Na segunda parte, o uruguaio Christian Stuani, de penálti, aos 62 minutos, voltou a colocar os catalães na frente e um autogolo de Sérgio González, aos 73, elevou a diferença pela primeira vez no encontro em dois golos, aos 73.



O Leganés, que vinha de um triunfo em casa na última jornada, por 3-0, frente ao Celta de Vigo, ainda reduziu para 4-3, pelo marroquino Munir El Haddadi, aos 77 minutos, mas o resultado não mais se alterou até ao final do encontro.



O Girona, que na terça-feira vai defrontar o PSV para a Liga dos Campeões, segue, à condição, no 10.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Leganés é 15.º, com 11.