Oscar Estupiñán muda-se do Vitória para o Hull City

Depois de ter anunciado a saída dos vimaranenses em 19 de maio, o ponta de lança de 25 anos, internacional pela seleção da Colômbia, assinou um contrato válido por duas temporadas com o emblema do norte de Inglaterra.Contratado pelo clube minhoto ao Once Caldas no verão de 2017, o dianteiro marcou 28 golos em 79 jogos oficiais pela equipa principal do Vitória, 16 dos quais na época transata.Nos cinco anos de ligação ao Vitória de Guimarães, Oscar Estupiñán marcou ainda 11 golos pela equipa B, além de ter sido cedido ao Barcelona de Guayaquil (Equador) e ao Denizlispor (Turquia).