Óscar suspenso por oito jogos na China por rematar contra adversários

Lusa 22 Jun, 2017, 15:48 / atualizado em 22 Jun, 2017, 15:48 | Futebol Internacional

O incidente, ocorrido no domingo, frente ao Guangzhou R&F, gerou confrontos entre os jogadores dos dois conjuntos e membros das equipas técnicas.



Óscar, que foi contratado esta época aos ingleses do Chelsea, por 61 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro de sempre na China, rematou contra um adversário e, no ressalto, 'disparou' contra outro.



Um dos jogadores do R&F reagiu e empurrou-o para o chão. Logo a seguir, gerou-se uma zaragata entre os jogadores das duas equipas.



No Shanghai SIPG joga ainda o brasileiro Hulk, que já alinhou no FC Porto. O avançado ficou de fora dos confrontos, assim como Villas-Boas.



Óscar, que já marcou quatro golos em 21 jogos, fica assim suspenso até meados de agosto e terá de pagar uma multa de 40.000 yuan (cerca de 5.200 euros).