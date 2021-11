Óscar Tabárez deixa seleção do Uruguai ao fim de 15 anos

”, refere o organismo, poucos dias após o Uruguai ter averbado a quarta derrota seguida na qualificação sul-americana para o Mundial2022, que coloca os "charrúas" fora dos lugares de apuramento.A AUF realçou o “” e o “” que o técnico deixa, reconhecendo ainda “”.Óscar Tabárez, de 74 anos, era o técnico há mais anos consecutivos à frente de uma seleção de futebol, tendo assumido o comando da "celeste" em 2006, já depois de ter orientado a equipa entre 1989 e 1990, participando no Mundial1990, em Itália.Nesta segunda passagem, que durou 15 anos, Tabárez conduziu o Uruguai à conquista da Copa América em 2011, além de ter qualificado a seleção para os últimos três Mundiais, em 2010, no qual os uruguaios terminaram no quarto lugar, 2014 e 2018.Além da seleção uruguaia, o experiente treinador orientou ainda Boca Juniors, Peñarol, Cagliari, AC Milan, Oviedo, entre outros.Quando faltam disputar quatro jornadas da qualificação sul-americana para o Mundial2022, o Uruguai está fora dos lugares de apuramento, ocupando o sétimo posto, com 16 pontos, apenas menos um do que a Colômbia, que está na quarta posição, a última que garante acesso direto ao próximo Campeonato do Mundo, no Qatar.