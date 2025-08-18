Otamendi e Alan Varela nos pré-convocados da Argentina

O capitão do Benfica é uma das escolhas habituais do selecionador argentino Lionel Scaloni, enquanto Alan Varela foi chamado pela primeira vez à principal seleção da Argentina.



Lionel Messi continua a liderar uma lista de 31 pré-convocados da Argentina, numa altura em que a seleção campeã do mundo já garantiu o apuramento para o Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



Com dois encontros por disputar, a Argentina lidera a fase de qualificação sul-americana, com 10 pontos de avanço sobre o Equador e o Brasil, fechando o apuramento em casa frente à Venezuela, em 04 de setembro, quatro dias antes de visitar os equatorianos.