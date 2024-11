Otamendi e Nehuén Peréz nos convocados da Argentina

Habitual titular da seleção campeã do mundo, Otamendi mantém-se nas escolhas Lionel Scaloni, com Nehuén Peréz, que tem apenas duas internacionalizações, a regressar às convocatórias, depois de ter sido utilizado pela última vez em março, num particular com El Salvador.



Numa lista liderada por Lionel Messi, a grande surpresa foi a chamada do médio Enzo Barrenechea, do Valência, com o guarda-redes Emiliano Martínez a regressar depois de cumprir dois jogos de castigo.



Na caminhada para o Mundial2026, a Argentina visita o Paraguai, em 14 de novembro, e recebe o Peru cinco dias depois, na Bombonera, em Buenos Aires.



Com 10 encontros disputados, a Argentina lidera a qualificação sul-americana para o Mundial2026, com 22 pontos, mais três do que a Colômbia e seis do que Uruguai e Brasil.