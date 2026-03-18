Otamendi e Prestianni chamados pela Argentina para receber Guatemala

A dupla ‘encarnada’ integra a lista de 28 jogadores chamados pelo técnico Lionel Scaloni para o duelo em 31 de março, cuja realização foi anunciada na terça-feira, depois do cancelamento da Finalíssima contra a campeã europeia Espanha, prevista para o dia 27 deste mês, em Doha, no Qatar.



Otamendi é o quinto futebolista com mais internacionalizações de sempre pela ‘albiceleste’ (129), tendo marcado sete golos, enquanto Prestianni debutou pela seleção principal em novembro de 2025, num particular frente a Angola (2-0), em Luanda, após ter sido vice-campeão mundial de sub-20.



Campeã do mundo, bicampeã sul-americana e detentora do troféu da Finalíssima, a Argentina volta a contar com o avançado e capitão Lionel Messi, recordista de jogos (196) e golos (115) pelo seu país e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que atua nos norte-americanos do Inter Miami.



A receção à Guatemala vai ser efetuada no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e marca o último estágio da ‘albiceleste’ antes da divulgação dos convocados para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.



Qualificada pela 19.ª vez, e 14.ª consecutiva, para a fase final da principal prova internacional de seleções, a Argentina está integrada no Grupo J e vai defrontar a Argélia, a Áustria e a estreante Jordânia.



A ‘albiceleste’ conquistou o Campeonato do Mundo pela terceira vez em 2022, no Qatar, ao derrotar a França, então detentora do troféu, no desempate por penáltis, repetindo os êxitos de 1978, na condição de anfitriã, e 1986.



