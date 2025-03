Otamendi volta à seleção

Na lista divulgada pela AFA, Otamendi faz parte de um grupo alargado dos campeões mundiais, ao contrário do também central Nehuen Pérez, que integrou as últimas opções, mas não foi, desta vez, selecionado por Lionel Scaloni.



O defesa do FC Porto, de 24 anos, conta com três internacionalizações, todas por escolha de Scaloni, em dois jogos particulares e no jogo de apuramento com o Peru, em novembro, em que entrou aos 76 minutos.



A Argentina, que lidera a qualificação sul-americana, com 25 pontos em 12 jornadas, visita o Uruguai, segundo (20 pontos), em 21 de março, e recebe o Brasil em 26, na dupla jornada de apuramento.



A lista de pré-convocados da Argentina integra, sem surpresas, o capitão Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martinez, Enzo Fernandez, Aléxis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Paolo Dybala ou Lautaro Martínez.



No grupo, destaque ainda para os Nicolás Paz, Benjamín Domínguez, Santiago Castro e Claudio Echeverri, jogadores ainda muito jovens e que são uma aposta no futuro.