Otávio muda-se do Al-Nassr para o Al-Qadsiah

Desde a chegada de Jorge Jesus ao Al-Nassr, no qual jogam Cristiano Ronaldo e João Félix, Otávio deixou de fazer parte dos planos do clube de Riade, acabando agora por mudar-se para outra equipa da Arábia Saudita, que não revelou a duração do contrato.

No arranque de 2023/24, Otávio trocou o FC Porto pelo Al Nassr, por um valor de 60 milhões de euros, fazendo 84 jogos ao longo de duas temporadas, nas quais apontou 12 golos, 11 dos quais na primeira época.

Proveniente do Internacional de Porto Alegre, Otávio chegou ao FC Porto em 2014/15, mas acabou por ser emprestado duas temporadas ao Vitória de Guimarães, impondo-se nos `dragões` a partir de 2016/17.

Nos `azuis e brancos`, Otávio, que foi 22 vezes internacional por Portugal, conquistou três edições da I Liga, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.