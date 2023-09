Owen Wijndal assina pelos belgas do Antuérpia

O defesa Owen Wijndal vai alinhar no Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol, por empréstimo dos neerlandeses Ajax, anunciou o campeão belga.

O internacional neerlandês Wijndal, de 23 anos, alinhou em 28 jogos pelo emblema de Amesterdão, na época passada, mas não faz parte das opções para o novo treinador do clube, Maurice Steijn.



O defesa, que vestiu a camisola da seleção laranja em 11 ocasiões, tem contrato com o Ajax até 30 de junho de 2027.



O Antuérpia, que venceu em 2022/23 o primeiro título de campeão desde 1957, integra o Grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com FC Barcelona, Shakhtar Donetsk e FC Porto, que defronta em solo belga, em 25 de outubro, e no Porto, em 7 de novembro.