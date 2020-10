Özil acusa Arsenal de deslealdade ao deixá-lo de fora das competições

“Estou muito desapontado por não ter entrado na lista da Premier League. Acabei de descobrir que hoje em dia é muito difícil conseguir lealdade. Sempre tentei ser positivo e pensar que talvez tivesse a opção de jogar. Foi por isso que me calei”, desabafou o atleta de 32 anos, nas redes sociais.



O atleta, que termina contrato com os ‘gunners’ no verão, não compete desde março e agora até janeiro só vai poder jogar pela filial do clube inglês, que representa desde 2013.



“Antes da paralisação por causa do coronavírus estava muito feliz com a evolução da equipa com o [treinador] Mikel Arteta e diria mesmo que os meus desempenhos foram de bom nível”, recordou.



Özil afirmou ainda que esperava do Arsenal a lealdade que o próprio teve quando em 2018 renovou contrato e garantiu que vai continuar a trabalhar para que a sua oitava temporada nos londrinos não termine desta forma.



“As coisas mudaram e eles já não me permitem jogar. O que mais posso dizer? Londres ainda é minha casa e sinto que ainda tenho uma grande conexão com os adeptos”, conclui.