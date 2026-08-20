Pafos, de Ricardo Sá Pinto, empata com Dinamo City no arranque do play-off

O suplente nigeriano David Fadairo adiantou os albaneses (78 minutos), mas os cipriotas, relegados das pré-eliminatórias da Liga Europa, igualaram pelo brasileiro Lelê (83), de penálti, após o compatriota e capitão David Luiz, ex-defesa central do Benfica, falhar uma grande penalidade (38).



Pafos e Dinamo reencontram-se em 27 de agosto para a segunda mão do play-off, que vai definir 24 dos 36 participantes na fase principal da terceira prova europeia de clubes - cinco pelo caminho dos campeões e 19 através do trajeto principal - e afastará os derrotados das competições continentais.



A equipa de Ricardo Sá Pinto pertence ao caminho principal, assim como o Sporting de Braga, único representante português nas pré-eliminatórias da Liga Conferência e vitorioso na receção aos austríacos do Áustria Viena (2-0), com golos do espanhol Pau Víctor (25 minutos), na conversão de um penálti - desperdiçou outro aos 84 -, e do suplente Diego Rodrigues (88).



Os ‘arsenalistas’ procuram a estreia na fase de liga da competição, que, nas cinco primeiras edições, só foi disputada pelo Vitória de Guimarães, em 2024/25.