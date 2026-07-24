Pafos, de Ricardo Sá Pinto, perde por 2-0 com Hajduk Split

Após um ‘nulo’ ao intervalo, o avançado Michele Sego inaugurou o marcador em Split, aos 56 minutos, e o defesa Dario Melnjak aumentou a vantagem dos anfitriões pouco depois, aos 64, num encontro em que os portugueses Pêpê Rodrigues, Alexandre Brito, Guga Rodrigues e Domingos Quina jogaram na formação cipriota.



A equipa treinada por Ricardo Sá Pinto vai tentar virar o resultado em Limassol, em 30 de julho, na segunda mão da ronda preliminar da segunda prova europeia de clubes, na qual também está a competir o Benfica, que hoje perdeu por 2-1 no terreno dos suíços do St.