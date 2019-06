Pai de João Félix assegura que o filho está tranquilo

A última notícia que é conhecida dá conta de uma informação enviada pelo Benfica à Comissão de Marcado de Valores Mobiliários segundo a qual existe uma oferta de 126 milhões de euros do Atlético de Madrid.



O montante “acima da cláusula de rescisão” contempla o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações.



Sejam quais forem os contornos do negócio o pai do atleta diz que nem tudo o que vem a público é inteiramente verdade.



Sobre a ida para o Atlético de Madrid Carlos Sequeira disse que é uma hipótese que agrada a qualquer um.



Apesar de todo o ruído que se tem feito à volta da transferência o pai do futebolista assegura que o jovem está tranquilo e sempre bem acompanhado pela família e amigos.