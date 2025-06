Países Baixos são campeões europeus de sub-19

O golo do triunfo neerlandês surgiu aos 62 minutos, num lance infeliz do guardião espanhol, numa final em que os novos campeões se mostraram muito sólidos defensivamente e conseguiram o primeiro título europeu no escalão.



A Espanha continua a dominar a categoria, com oito títulos europeus de sub-19, desde 2002, quando o escalão foi introduzido, em substituição do Europeu de sub-18.



Portugal conquistou este título em 2018, numa edição em que venceu na final a Itália e com uma seleção em que constavam nomes como Rúben Vinagre, Florentino, Trincão, David Carmo, Jota e Francisco Moura.