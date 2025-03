Pakhtakor vence Al Hilal em duelo de treinadores lusos na `Champions` asiática

Perante um dos candidatos ao triunfo final, o conjunto uzbeque colocou-se em vantagem aos 29 minutos, pelo brasileiro Flamarion, a passe do colombiano Brayan Riascos, que passou por vários clubes em Portugal, assim como o guarda-redes Jhonatan ou o médio Jonatan Lucca.



Esta foi a primeira derrota dos sauditas do Al Hilal, que teve Rúben Neves no 'onze' inicial, nesta edição da Liga dos Campeões asiática, depois de ter vencido o Grupo Oeste da fase de grupos, com sete vitórias e apenas um empate.



O Pakhatakor apenas tinha vencido um encontro na fase de grupos, terminando o Grupo Oeste com mais quatro empates e três derrotas, na oitava posição, a última de acesso aos oitavos de final, à frente do Al Rayyan, do Qatar, treinado por Artur Jorge, e que joga hoje com os sauditas do Al Ahli.



A segunda mão disputa-se em 11 de março, às 18:00, em Riade, com a equipa de Jorge Jesus, quatro vezes campeã asiática, a tentar evitar a primeira eliminação antes das meias-finais desde 2020. O conjunto saudita atravessa a pior fase da temporada, com apenas dois triunfos nos últimos sete encontros em todas as competições.