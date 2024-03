Palhinha marca pelo Fulham de Marco Silva no empate tardio em Sheffield

Na casa do lanterna-vermelha da Premier League, o ‘nulo’ persistiu no primeiro tempo, com o chileno Brereton Diaz a marcar primeiro para os anfitriões, já no segundo tempo, aos 58 minutos, e a resposta a surgir pouco depois, aos 62, por João Palhinha, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.



O escocês McBurnie (68 minutos) e, novamente, Brereton Diaz (70) colocaram os ‘blades’ numa posição muito confortável, porém, os tentos do jamaicano Cordova-Reid (86) e do brasileiro Rodrigo Muniz (90+3) deixaram o ‘placard’ empatado a três.



Assim, os ‘cottagers’ passam a somar 39 pontos, no 12.º lugar, e o Sheffield United contam 15, na cauda da tabela.



No City Grund, o treinador Nuno Espírito Santo esteve privado de Nuno Tavares, lesionado, mas contou com Rodrigo Ribeiro no ‘banco’, com o neozelandês Chris Wood (61 minutos) a anotar o golo do Forest (17.º), em resposta ao tento inaugural dos ‘eagles’ (14.º), da autoria do francês Mateta (11).



Um pontapé certeiro do português Beto, aos 87 minutos, não foi suficiente para o Everton (16.º) sair com pontos do estádio do Bournemouth (13.º), que beneficiou do autogolo de Coleman (90+1), já depois de Solanke ter aberto o ativo, aos 64.



Além de Beto, também André Gomes foi opção, aos 72, enquanto João Virgínia e Chemiti viram o desaire no banco.



Em Londres, o Tottenham virou o resultado, com um autogolo de Kabore (51) e um golo do coreano Son Heung-Min (86), perante Luton (2-1), que marcou por Chong (03), para se ‘colar’ ao Aston Villa no quarto lugar, com 56 pontos.



Já o Chelsea (11.º) jogou toda a segunda parte contra 10 jogadores, mas o melhor que conseguiu foi empatar a dois golos com o Burnley (19.º), graças ao ‘bis’ de Cole Palmer (44 e 78, o primeiro de penálti), com Cullen (47) e O’Shea (81) a anotarem os tentos dos forasteiros.



No primeiro jogo do dia, em St James’ Park, o Newcastle (oitavo) esteve a perder por dois golos de desvantagem na receção ao West Ham (sétimo), mas conseguiu virar o resultado a seu favor (4-3), terminando a partida com menos um jogador, face à expulsão de Anthony Gordon, já nos descontos.



O sueco Alexander Isak abriu o ativo, de penálti, aos seis minutos, mas o jamaicano Michail Antonio (21), o ganês Kudus (45+1) e Jarrod Bowen (48) deixaram o desafio muito bem encaminhado para os ‘hammers’, que viriam a ceder na reta final, consentido um novo tento de Isak (77), outra vez da marca do 11 metros, e dois de Harvey Barnes (77 e 90).