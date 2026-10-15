Palmeiras a um passo de nova final da Libertadores





(Com Lusa)

O treinador português não esteve no banco de suplentes no jogo disputado na quarta-feira, no estádio Maracanã, por estar suspenso, mas isso não impediu o Palmeiras de vencer no Rio de Janeiro, com golos do avançado argentino Flaco López, aos 45 minutos, e do médio Marlon Freitas, aos 85, ambos na sequência de rápidos contra-ataques.A saída em falso do guarda-redes Carlos Miguel permitiu que os anfitriões reduzissem aos 90+3 minutos, por intermédio do avançado Wesley Natã (que tinha entrado em campo aos 84), e recuperassem alguma esperança de se poderem qualificar para a final, na partida da segunda mão, na próxima quarta-feira, em São Paulo.O Palmeiras já disputou sete vezes o jogo decisivo na mais importante prova sul-americana de clubes, três das quais na ‘era’ Abel Ferreira: sagrou-se campeão em 2020 e 2021 (tinha apenas um título conquistado anteriormente, em 1999) e foi finalista vencido no ano passado, frente ao Flamengo.A final da Taça Libertadores de 2026 poderá ser disputada novamente entre aquelas duas equipas brasileiras, uma vez que o Flamengo - que esta época é treinado pelo português Leonardo Jardim – vai defrontar os argentinos do Estudiantes na outra meia-final, cuja primeira mão se disputa hoje, em La Plata.A rivalidade entre os técnicos lusos é extensível ao campeonato brasileiro, que deverá ser conquistado por um dos dois clubes. O Flamengo lidera o Brasileirão com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado, a oito jornadas do fim, enquanto o Fluminense segue no quarto lugar, já a distantes 13 pontos do rival do Rio de Janeiro.