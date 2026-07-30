Palmeiras aproveita deslize do Flamengo e cimenta liderança do Brasileirão

A resistência do Vitória no jogo da 21.ª jornada ruiu pouco antes do intervalo, em consequência de duas expulsões no curto espaço de três minutos, de Cacá, aos 37, e Luan Cândido, aos 40, e o Palmeiras aproveitou para marcar dois golos ainda antes do intervalo, pelo paraguaio Maurício, aos 45+1, e Fabiano Souza, aos 45+6.



Na segunda parte, a equipa de Abel Ferreira continuou a capitalizar a inferioridade numérica dos anfitriões e marcou mais dois golos ao 13.º classificado do Brasileirão , por intermédio do colombiano Jhon Arias, aos 70 minutos, e o paraguaio Ramón Sosa, aos 84.



O Palmeiras, que se sagrou campeão em 2022 e 2023 sob o comando técnico de Abel Ferreira, distanciou-se no topo do campeonato, aumentando para oito pontos a vantagem sobre o Flamengo, campeão em título e segundo posicionado na edição de 2026, que horas antes empatou 1-1 na visita ao Internacional, 16.º colocado.



A equipa de Porto Alegre, primeira acima da zona de despromoção, inaugurou o marcador aos 27 minutos, através de Vitinho, e o melhor que a formação treinada por Leonardo Jardim conseguiu foi restabelecer a igualdade, aos 79, por Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente.