Palmeiras apura-se para os quartos de final da Libertadores

O campeão brasileiro segue em frente graças ao triunfo conquistado no estádio dos compatriotas, treinados pelo ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari, por 1-0, graças a um golo marcado pelo médio Raphael Veiga.O Palmeiras, que sofreu ainda a expulsão de Endrick, aos 90+4 minutos (apesar de o avançado não ter saído do banco de suplentes), vai defrontar nos quartos de final os colombianos do Deportivo Pereira, que eliminaram os equatorianos do Independiente del Valle.O Palmeiras, que integra o grupo de segundos classificados do Brasileirão, 13 pontos atrás do Botafogo, treinado pelo português Bruno Lage, procura reeditar as conquistas da mais importante prova sul-americana de clubes em 2020 e 2021, ambas sob o comando de Abel Ferreira.