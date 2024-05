Palmeiras apurado e Cuiabá eliminado na Taça do Brasil

O "verdão", que venceu a Taça com Abel Ferreira em 2020, garantiu um lugar nos "oitavos" apesar da exibição cinzenta que resultou num empate sem golos na visita ao Botafogo de São Paulo, beneficiando do triunfo da primeira mão (2-1).



Na Arena Pantanal, em Cuiabá, a equipa da casa venceu o Góias por 1-0, com golo de Bruno Alves, aos 80 minutos, e igualou a eliminatória, após a derrota na primeira mão pelo mesmo resultado, mas no desempate por penáltis falhou três de quatro e ficou fora da competição.



Nos oitavos de final da Taça do Brasil, estão já o Bragantino, de Pedro Caixinha, o Vasco da Gama, de Álvaro Pacheco, o Corinthians, de António Oliveira, e o Botafogo, de Artur Jorge, no leque de técnicos portugueses no Brasil.