Palmeiras cede empate no Brasileirão

O empate deixa o Palmeiras em quinto lugar no Brasileirão, a quatro pontos do trio de líderes formado por Flamengo, Cruzeiro e Bragantino, todos com 27 pontos, mas ainda com um jogo em atraso na competição.



“Tivemos um jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado. Frente a uma equipa que se fecha bem, entrou bem no primeiro tempo e não conseguimos colocar pressão no adversário, sobretudo aqui em casa”, justificou no final Abel Ferreira.



A 14.ª jornada do campeonato terá esta quinta-feira em ação o Cruzeiro, com a equipa de Leonardo Jardim a visitar o Fluminense, sétimo.