Palmeiras com pleno de vitórias na Libertadores

O Palmeiras, que venceu a Taça Libertadores em 1999, 2020 e 2021, as duas últimas sob o comando técnico de Abel Ferreira, tinha assegurado logo na quarta jornada o apuramento para os oitavos de final – e o primeiro lugar do grupo –, permanecendo como a única equipa 100% vitoriosa na edição de 2025.O Cruzeiro, terceiro classificado do Brasileirão, já estava afastado da fase a eliminar e não foi além de um empate 0-0 na última ronda do Grupo E da Taça Libertadores, na receção ao Unión, apesar de a equipa argentina ter jogado em inferioridade numérica desde os 41 minutos, na sequência da expulsão de Valentin Fascendini.