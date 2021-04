Palmeiras começa defesa da Libertadores com vitória à tangente

Numa jogada entre dois suplentes, Gustavo Scarpa bateu um canto na esquerda e o jovem defesa, de 18 anos, surgiu de rompante e conseguiu um forte remate de cabeça, não dando hipóteses ao guarda-redes José Carvallo.Aos 64 minutos, Alan Empereur foi expulso por acumulação de amarelos, originando um livre que Novik apontou para o cabeceamento certeiro de Enzo Gutiérrez, que "bisou" aos 68, de penálti, após uma mão desnecessária de Danilo na área.O Palmeiras acabou por conseguir chegar ao triunfo com menos uma unidade, mas numa altura em que isso não se notava, já que os peruanos pareciam exaustos fisicamente e mostravam-se mais interessados em segurar a igualdade.





Independiente de Renato Paiva empata







A formação forasteira adiantou-se logo aos sete minutos, num contra-ataque conduzido e finalizado por Carlos Rotundi, mas os equatorianos ainda responderam na primeira meia hora, aos 28, num cabeceamento de Christian Ortiz, assistido por José Hurtado.Quanto aos outros embates desta quarta-feira, destaque para o triunfo por 1-0 do Boca Juniors no reduto do The Strongest, selado com um tento de Sebastián Villa, aos sete minutos, no Grupo C.Na terça-feira, os bolivianos do Always Ready surpreenderam os brasileiros do Internacional (2-0), no Grupo B, e os também "canarinhos" do Santos, vice-campeões em título, caíram por 2-0 na receção ao Barcelona do Equador, também no Grupo C.