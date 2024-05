Palmeiras continua sem ganhar em casa no Brasileirão

No Allianz Parque, em São Paulo, Raphael Veiga deu início à má noite do Palmeiras nos descontos da primeira parte, desperdiçando uma grande penalidade (45+5 minutos), antes de Pablo dar vantagem aos forasteiros (45+9).



O Athletico Paranaense selou o triunfo com um golo na própria baliza do defesa paraguaio Gustavo Gomez, aos 59 minutos, mesmo reduzido a 10 unidades após expulsão de Lucas Esquivel (67), e manteve o primeiro lugar, com 13 pontos.



O Palmeiras, que soma apenas um ponto em três jogos caseiros para o Brasileirão, ocupa o oitavo lugar, com oito pontos.



Artur Jorge e Pedro Caixinha



O Botafogo, de Artur Jorge, empatou 1-1 no Castelão, terreno do Fortaleza, e desceu ao quarto lugar, com 10 pontos.



Em Salvador, o Bahia, segundo classificado, com 13 pontos, impôs a primeira derrota (1-0) no campeonato ao Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, que ocupa agora a sétima posição, com nove pontos.