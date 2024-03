Palmeiras critica declarações xenófobas contra Abel Ferreira

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o atual bicampeão brasileiro frisouEm causa, justificou o Palmeiras, está um vídeo feito após o empate a uma bola no Campeonato Paulista, no domingo, entre o Palmeiras e o São Paulo, no qual o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, é visto a tecer insultos “de forma xenófoba” para com o técnico Abel Ferreira.O Palmeiras criticou ainda as declarações do presidente do São Paulo, Júlio Casares, que, num “pronunciamento raivoso na zona mista do estádio, desrespeitou gratuitamente o técnico Abel Ferreira”.”, frisou o clube brasileiro.Desde 2020 no "verdão", Abel Ferreira, de 45 anos, ganhou as duas últimas edições do Brasileirão (2022 e 2023) e duas Taças Libertadores (2020 e 2021), além de uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça brasileira (2023) e dois campeonatos paulistas (2022 e 2023).Em janeiro, Abel Ferreira renovou o contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025.