Palmeiras de Abel bate Sport Recife e sobe ao 2.º lugar do "Brasileirão"

No Allianz Parque, até foram os visitantes a inaugurar o marcador, logo aos quatro minutos, por Barcia Montero, quatro minutos.



Porem, Luís Adriano, 53 minutos, e Filipe Melo, 81, deram a volta ao marcador a favor do "Verdão".



O Palmeiras somou 49 pontos, mas está a 10 do líder, o Atlético Mineiro, que tem ainda um encontro por disputar.



Fortaleza e Flamengo seguem nas terceira e quarta posições, com 48 e 46 pontos, respetivamente, mas o campeão "Mengão" tem três jogos em falta.