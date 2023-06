Palmeiras, de Abel Ferreira, assegura primeiro lugar no grupo da Libertadores

Com o apuramento para os oitavos de final já garantido, os paulistas fecharam o grupo com um triunfo dilatado e construído com golos de Rony (24 minutos), Artur (34 e 85) e Piquerez (76).



Os campeões brasileiros concluíram o Grupo C com 15 pontos, mais três do que o Bolívar, segundo, sendo que as duas equipas seguem para os oitavos de final da Libertadores.



Os equatorianos do Barcelona de Guayaquil ficaram na terceira posição, com quatro pontos, e foram relegados para o play-off de acesso aos oitavos de final da Taça Sul-Americana, a disputar com um dos segundos colocados da segunda prova da CONMEBOL,



Já os paraguaios do Cerro Porteño foram últimos da 'poule', com os mesmos quatro pontos, e estão foram das competições sul-americanas.