Futebol Internacional
Palmeiras, de Abel Ferreira, assume liderança provisória do Brasileirão
O Palmeiras assumiu, na quarta-feira, a liderança provisória da Liga brasileira de futebol, ao vencer o Botafogo 2-1 no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo da sétima jornada da competição.
A equipa de Abel Ferreira entrou melhor, controlou a primeira parte e beneficiou ainda da expulsão de Cristian Medina, que viu cartão vermelho aos 45 minutos, após cometer falta sobre Jhon Arias.
O domínio do Palmeiras refletiu-se logo aos nove minutos, quando Allan abriu o marcador, após assistência de Andreas Pereira.
Já na segunda parte, aos 53 minutos, Jhon Arias ampliou para 2-0, mas, mesmo em inferioridade numérica, o Botafogo reagiu e reduziu aos 59, com golo de Danilo.
Apesar da pressão final dos visitantes, o Palmeiras manteve o controlo e segurou uma vitória que o coloca, ainda que de forma provisória, no topo da tabela, com 16 pontos, fruto de cinco vitórias, um empate e uma derrota, além de ser o melhor ataque do Brasileirão, com 16 golos marcados.
O triunfo permite aos ‘alviverdes’ ultrapassarem, com a mesma pontuação, o São Paulo à condição, equipa que visita hoje o Atlético Mineiro.
Do outro lado, o Botafogo, orientado pelo argentino Martín Anselmi — antigo treinador do FC Porto —, continua numa fase inicial complicada no campeonato.
A equipa carioca permanece na 17.ª posição, com apenas três pontos, resultado de uma vitória e quatro derrotas.
A classificação atual do conjunto do Rio de Janeiro, contudo, é influenciada por dois jogos em atraso, ambos adiados devido à participação no play-off da Taça Libertadores — fase em que acabou eliminado pelos equatorianos do Barcelona de Guayaquil.
O domínio do Palmeiras refletiu-se logo aos nove minutos, quando Allan abriu o marcador, após assistência de Andreas Pereira.
Já na segunda parte, aos 53 minutos, Jhon Arias ampliou para 2-0, mas, mesmo em inferioridade numérica, o Botafogo reagiu e reduziu aos 59, com golo de Danilo.
Apesar da pressão final dos visitantes, o Palmeiras manteve o controlo e segurou uma vitória que o coloca, ainda que de forma provisória, no topo da tabela, com 16 pontos, fruto de cinco vitórias, um empate e uma derrota, além de ser o melhor ataque do Brasileirão, com 16 golos marcados.
O triunfo permite aos ‘alviverdes’ ultrapassarem, com a mesma pontuação, o São Paulo à condição, equipa que visita hoje o Atlético Mineiro.
Do outro lado, o Botafogo, orientado pelo argentino Martín Anselmi — antigo treinador do FC Porto —, continua numa fase inicial complicada no campeonato.
A equipa carioca permanece na 17.ª posição, com apenas três pontos, resultado de uma vitória e quatro derrotas.
A classificação atual do conjunto do Rio de Janeiro, contudo, é influenciada por dois jogos em atraso, ambos adiados devido à participação no play-off da Taça Libertadores — fase em que acabou eliminado pelos equatorianos do Barcelona de Guayaquil.