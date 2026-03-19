Palmeiras, de Abel Ferreira, assume liderança provisória do Brasileirão

A equipa de Abel Ferreira entrou melhor, controlou a primeira parte e beneficiou ainda da expulsão de Cristian Medina, que viu cartão vermelho aos 45 minutos, após cometer falta sobre Jhon Arias.



O domínio do Palmeiras refletiu-se logo aos nove minutos, quando Allan abriu o marcador, após assistência de Andreas Pereira.



Já na segunda parte, aos 53 minutos, Jhon Arias ampliou para 2-0, mas, mesmo em inferioridade numérica, o Botafogo reagiu e reduziu aos 59, com golo de Danilo.



Apesar da pressão final dos visitantes, o Palmeiras manteve o controlo e segurou uma vitória que o coloca, ainda que de forma provisória, no topo da tabela, com 16 pontos, fruto de cinco vitórias, um empate e uma derrota, além de ser o melhor ataque do Brasileirão, com 16 golos marcados.



O triunfo permite aos ‘alviverdes’ ultrapassarem, com a mesma pontuação, o São Paulo à condição, equipa que visita hoje o Atlético Mineiro.



Do outro lado, o Botafogo, orientado pelo argentino Martín Anselmi — antigo treinador do FC Porto —, continua numa fase inicial complicada no campeonato.



A equipa carioca permanece na 17.ª posição, com apenas três pontos, resultado de uma vitória e quatro derrotas.



A classificação atual do conjunto do Rio de Janeiro, contudo, é influenciada por dois jogos em atraso, ambos adiados devido à participação no play-off da Taça Libertadores — fase em que acabou eliminado pelos equatorianos do Barcelona de Guayaquil.