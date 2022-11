Palmeiras de Abel Ferreira campeão brasileiro de futebol

O ‘verdão’ beneficiou hoje da derrota do Internacional no reduto do América Mineiro (0-1) para vencer a edição 2022 do Brasileirão, antes de disputar o seu encontro da 34.ª de 38 jornadas, em casa, perante o Fortaleza.



O emblema de São Paulo sagrou-se campeão nacional quatro anos depois e sucede ao Atlético Mineiro, quando regista 74 pontos, contra 64 do Internacional. O terceiro é o Flamengo, que no sábado conquistou a Taça Libertadores.



Abel Ferreira, de 43 anos, conquistou o sexto título ao serviço do Palmeiras, num ano em que já tinha vencido uma Supertaça sul-americana e um campeonato estadual paulista, volvidas duas edições da Taça Libertadores (2020 e 2021) e uma Taça do Brasil (2020).



No comando do ‘verdão’ há dois anos, o ex-defesa é o terceiro treinador português a ser campeão nacional na América do Sul, ladeando Jorge Jesus, triunfador com o Flamengo (2019), e Renato Paiva, ao serviço dos equatorianos do Independiente del Valle (2021).



Os técnicos nacionais já foram bem-sucedidos em 34 países, numa lista liderada pelos 33 êxitos em oito nações de África, onde Jesualdo Ferreira voltou ao Zamalek para selar em agosto a 10.ª conquista orientada por lusos no Egito, tantas quantas as de Moçambique.



Nesse continente, notabilizaram-se Manuel José, com seis cetros egípcios pelo Al-Ahly, e Bernardino Pedroto, com três no ASA e dois no Petro Luanda, todos em Angola, à parte das conquistas em Cabo Verde, Líbia, Marrocos, Tunísia ou Argélia, onde Carlos Gomes se tornou o primeiro lusitano a ser campeão no estrangeiro, em 1970/71, pelo MC Oran.



Na Europa, os treinadores nacionais já tiveram sucesso em 13 países além de Portugal, como Bulgária, Chipre, Grécia, Israel, Luxemburgo, Roménia, Rússia, Suíça ou Ucrânia, faltando a Alemanha dentro do lote dos cinco principais campeonatos desse continente.



O maior responsável deste cenário é José Mourinho, que ainda é o único a triunfar em Espanha, pelo Real Madrid (2011/12), em Inglaterra, onde foi tricampeão com o Chelsea (2004/05, 2005/06 e 2014/15), e em Itália, ‘bisando’ no Inter Milão (2008/09 e 2009/10).



O atual técnico dos transalpinos da Roma nunca trabalhou na Alemanha ou em França, nação onde já venceram Artur Jorge, pelo Paris Saint-Germain, em 1993/94 e 1994/95, e, mais recentemente, em 2016/17, Leonardo Jardim, ao serviço do Mónaco.



Na Ásia, constatam-se ‘bandeiras’ lusas em nove nações - Arábia Saudita, China, Coreia do Sul, Hong Kong, Macau, Malásia, Maldivas, Qatar e Vietname -, com destaque para José Morais, após dois cetros nos coreanos do Jeonbuk e um pelos sauditas do Al-Hilal.



Se não há qualquer vitória na Oceânia, o historial na América do Norte resume-se ao ‘bis’ de Guilherme Farinha na Costa Rica, em representação do Alajuelense, em 1999/00 e 2000/01, e ao título mexicano de Pedro Caixinha com o Santos Laguna, em 2014/15.