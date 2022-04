Palmeiras, de Abel Ferreira, conquista o "Paulistão"

Danilo Oliveira, aos 22 minutos, Zé Rafael, aos 28, e um "bis" de Raphael Veiga, aos 47 e 81, deram o título de campeão do Paulista à formação de Abel Ferreira.O técnico luso festejou o quinto troféu desde que assumiu o comando do Palmeiras (duas Taças Libertadores, Recopa Sul-Americana, Taça do Brasil e o "Paulistão").Já o "verdão" celebrou o seu 24.º título do campeonato estadual de São Paulo.