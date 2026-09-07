Futebol Internacional
Palmeiras de Abel Ferreira deixa fugir liderança do Brasileirão para o Flamengo
O Palmeiras de Abel Ferreira deixou fugir a liderança do campeonato brasileiro de futebol para o Flamengo, orientado pelo compatriota Leonardo Jardim, ao empatar no último domingo no reduto do Botafogo.
A escorregadela na visita ao 12.º classificado relegou o Palmeiras - que comandava o Brasileirão – para o segundo lugar da competição, a um ponto de distância do Flamengo, que venceu esta jornada por 1-0 no terreno do Remo.
A equipa liderada por Abel Ferreira, que se sagrou campeã brasileira em 2022 e 2023 sob a orientação do treinador português, concedeu o segundo empate consecutivo no campeonato, desta vez sem golos, uma semana após a igualdade a uma bola no estádio do Mirassol.
A equipa liderada por Abel Ferreira, que se sagrou campeã brasileira em 2022 e 2023 sob a orientação do treinador português, concedeu o segundo empate consecutivo no campeonato, desta vez sem golos, uma semana após a igualdade a uma bola no estádio do Mirassol.
Na conferência após a partida, o treinador português visou a imprensa, denunciando os três microfones que tinham sido colocados junto à área técnica.
“Vocês veem algum microfone na Liga dos Campeões? Nos campeonatos europeus, nos campeonatos no mundo do futebol? Não veem. Por que é que aqui tem? O que querem com isto? Fazer manchetes? O que estão à espera de apanhar? Estamos no Big Brother? Eu não vou mudar minha essência”.
O Palmeiras venceu apenas dois dos últimos sete encontros do Brasileirão.
“Vocês veem algum microfone na Liga dos Campeões? Nos campeonatos europeus, nos campeonatos no mundo do futebol? Não veem. Por que é que aqui tem? O que querem com isto? Fazer manchetes? O que estão à espera de apanhar? Estamos no Big Brother? Eu não vou mudar minha essência”.
O Palmeiras venceu apenas dois dos últimos sete encontros do Brasileirão.
c/ Lusa
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