Palmeiras de Abel Ferreira deixa fugir liderança do Brasileirão para o Flamengo

Palmeiras de Abel Ferreira deixa fugir liderança do Brasileirão para o Flamengo

O Palmeiras de Abel Ferreira deixou fugir a liderança do campeonato brasileiro de futebol para o Flamengo, orientado pelo compatriota Leonardo Jardim, ao empatar no último domingo no reduto do Botafogo.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Cesar Greco - Palmeiras

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A escorregadela na visita ao 12.º classificado relegou o Palmeiras - que comandava o Brasileirão – para o segundo lugar da competição, a um ponto de distância do Flamengo, que venceu esta jornada por 1-0 no terreno do Remo.

A equipa liderada por Abel Ferreira, que se sagrou campeã brasileira em 2022 e 2023 sob a orientação do treinador português, concedeu o segundo empate consecutivo no campeonato, desta vez sem golos, uma semana após a igualdade a uma bola no estádio do Mirassol.

Na conferência após a partida, o treinador português visou a imprensa, denunciando os três microfones que tinham sido colocados junto à área técnica. 

“Vocês veem algum microfone na Liga dos Campeões? Nos campeonatos europeus, nos campeonatos no mundo do futebol? Não veem. Por que é que aqui tem? O que querem com isto? Fazer manchetes? O que estão à espera de apanhar? Estamos no Big Brother? Eu não vou mudar minha essência”.

O Palmeiras venceu apenas dois dos últimos sete encontros do Brasileirão.


c/ Lusa
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