Palmeiras de Abel Ferreira em vantagem na final da Taça do Brasil

A equipa de Abel Ferreira, vencedora da Taça dos Libertadores e semifinalista no Mundial de Clubes, garantiu a vantagem com um golo do central paraguaio Gustava Gomez, no cabeceamento no seguimento de um canto, aos 32 minutos.O Palmeiras ficou reduzido a 10 jogadores aos 65 minutos, após a expulsão de Luan, que atingiu com o braço na cara Diego Souza, mas o Grémio, que teve o reforço portista Pepê a titular, não conseguiu aproveitar a superioridade numérica.

O jogo da segunda mão da Taça do Brasil está agendado para domingo, às 21h00 (horas em Lisboa), em São Paulo.