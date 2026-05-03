Futebol Internacional
Palmeiras, de Abel Ferreira, empata com Santos mas segue líder
O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou hoje em casa com o Santos (1-1), na 14.ª jornada da Liga brasileira de futebol, mas segue líder do campeonato.
O argentino ex-Benfica Rollheiser abriu a contagem em São Paulo, aos 26 minutos, mas 'Flaco' López empatou para a equipa da casa, aos 64, resgatando um ponto para a equipa do técnico luso, que ainda viu um golo ser anulado a Arias, aos 90+3, por mão na bola.
O ‘Porco’ soma agora 33 pontos na liderança do ‘Brasileirão’, disputadas 14 jornadas, mais sete do que o Flamengo, de Leonardo Jardim, que é segundo e tem dois jogos a menos, podendo ficar a um ponto caso vença as partidas em falta.
Do outro lado, o conjunto capitaneado pelo ‘astro’ brasileiro Neymar segue num dececionante 15.º lugar, tendo somado a terceira jornada consecutiva sem vencer.
