Palmeiras, de Abel Ferreira, empata e fica mais longe do líder Flamengo
O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, falhou no domingo a tentativa de recuperar a vice-liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao empatar 1-1 no estádio do Corinthians, em jogo da 22.ª jornada da prova, liderada pelo Flamengo.
O Palmeiras inaugurou o marcador aos 14 minutos, na sequência de uma grande penalidade concretizada pelo avançado Vítor Roque, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade pouco depois, aos 26, na sequência de um autogolo do defesa uruguaio Joaquín Piquerez.
A equipa treinada por Abel Ferreira, que se sagrou campeã em 2022 e 2023, sob o comando do técnico português, caiu para o terceiro lugar do Brasileirão, ultrapassada pelo Cruzeiro, orientado pelo compatriota Leonardo Jardim, que tinha vencido por 1-0 na receção ao São Paulo.
O Palmeiras atrasou-se na luta pelo título brasileiro, ficando a um ponto de distância do Cruzeiro e a quatro do Flamengo, mas tem menos um jogo realizado do que o comandante em menos dois em relação à equipa treinada por Leonardo Jardim.
Também no domingo (madrugada de hoje em Lisboa), o Fortaleza, orientado pelo português Renato Paiva, perdeu por 2-1 no terreno do Internacional e manteve-se na penúltima posição, cada vez mais longe dos lugares de permanência no escalão principal.
A equipa treinada por Abel Ferreira, que se sagrou campeã em 2022 e 2023, sob o comando do técnico português, caiu para o terceiro lugar do Brasileirão, ultrapassada pelo Cruzeiro, orientado pelo compatriota Leonardo Jardim, que tinha vencido por 1-0 na receção ao São Paulo.
O Palmeiras atrasou-se na luta pelo título brasileiro, ficando a um ponto de distância do Cruzeiro e a quatro do Flamengo, mas tem menos um jogo realizado do que o comandante em menos dois em relação à equipa treinada por Leonardo Jardim.
Também no domingo (madrugada de hoje em Lisboa), o Fortaleza, orientado pelo português Renato Paiva, perdeu por 2-1 no terreno do Internacional e manteve-se na penúltima posição, cada vez mais longe dos lugares de permanência no escalão principal.