Palmeiras, de Abel Ferreira, empata em casa do Remo, penúltimo

O temporal que se abateu no estado do Pará obrigou o jogo a iniciar-se com cerca de uma hora e meia de atraso, tendo a partida sido disputada debaixo de muita chuva.



O arranque da partida não podia ter corrido melhor à formação de Belém, que se adiantou logo aos dois minutos, através de Alef Manga, mas o 'verdão' reagiu e igualou ainda na primeira metade, por intermédio de Ramón Sousa, aos 24.



O líder do Brasileirão, depois de ter voltado a sentir algumas dificuldades no arranque da segunda parte, tomou conta do jogo, mas não conseguiu ultrapassar a defesa contrária, nem mesmo quando ficou em superioridade numérica, após expulsão com vermelho direto de Zé Ricardo, aos 74 minutos.



Nos instantes finais, a equipa paulista ainda chegou a festejar o que seria o golo da vitória, num lance em que, após consulta do VAR, foi considerado que Bruno Fuchs beneficiou de um toque da bola no braço para marcar o golo.



A equipa liderada por Abel Ferreira conserva a liderança do campeonato, agora com 34 pontos, mais seis pontos do que o Flamengo, equipa orientada por Leonardo Jardim e que disputa o seu encontro da presente ronda em casa do Grêmio, de Luís Castro.



