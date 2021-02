Palmeiras de Abel Ferreira empata já com Atl. Goianiense

A equipa treinada pelo técnico luso, atual detentora da Taça Libertadores, abriu o marcador aos 22 minutos, pelo lateral esquerdo uruguaio Matias Vina, mas o Atlético Goianiense restabeleceu o empate à beira do intervalo, aos 43, pelo médio Matheus de Vargas.Dois dias antes, o Palmeiras tem um compromisso frente ao Atlético de Minas Gerais, da 38.ª e última jornada do Brasileirão, mas é expectável que Abel Ferreira, que pode conquistar o segundo troféu esta temporada ao serviço do "verdão", vá poupar os habituais titulares para o jogo da primeira mão, estando a segunda mão marcada para dia 7 de março, em São Paulo.

Entretanto, o Flamengo pode revalidar o título conquistado na temporada passada, sob o comando técnico de Jorge Jesus, na próxima sexta-feira, caso vença fora o São Paulo, quando lidera a uma jornada do fim com 71 pontos, mais dois do que o Internacional, de Porto Alegre, que recebe no mesmo dia o Corinthians, estando ainda em aberto a questão do vencedor do Brasileirão.