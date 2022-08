Palmeiras, de Abel Ferreira, empata na visita ao Fluminense e segue na liderança

A jogar fora, o Palmeiras adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, com um pontapé de bicicleta do avançado Rony, mas o Fluminense conseguiu chegar ao empate aos 38, com um golo de Manoel.



Com este empate, o Palmeiras continua na liderança do campeonato, com 50 pontos, mais oito do que o Fluminense e mais 10 do que o Flamengo, que tem menos um jogo e pode subir ao segundo lugar se vencer hoje na visita ao Botafogo, treinado por Luís Castro.