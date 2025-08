Palmeiras, de Abel Ferreira, empata na visita ao Vitória da Bahia

O ‘verdão’ teve de correr atrás do resultado depois de estar a perder por dois golos, de Renato Kayzer, aos 34 minutos, e de Erick, aos 65, e foi já nos últimos 20 minutos que a equipa paulista marcou, por Piquerez, de grande penalidade, aos 70, e José Lopez, aos 86.



Mesmo com dois jogos em atraso, o resultado penaliza a equipa de Abel Ferreira, agora a quatro pontos do duo de líderes formado por Flamengo, que também empatou no reduto do Ceará, e do Cruzeiro, de Leonardo Jardim, que venceu fora o Botafogo (2-0).



O ‘Brasileirão’ é liderado por Flamengo (com menos um jogo) e Cruzeiro, ambos com 37 pontos, seguidos de Palmeiras (menos dois jogos), com 33, Bahia, com 29 (menos dois jogos), e Mirassol, com 28 (menos dois jogos).´