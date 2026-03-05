Palmeiras de Abel Ferreira ganha vantagem na final do campeonato Paulista

Na Arena Barueri, casa do Palmeiras enquanto o relvado do Allianz Parque está a ser renovado, o 'verdão', que na temporada passada perdeu a final para o Corinthians, adiantou-se aos 35 minutos, através do argentino José Lopez.



A decisão do Paulistão, que a equipa de Abel Ferreira procura reconquistar após os triunfos em 2022, 2023 e 2024, está agendada para o próximo domingo, às 23:30 portuguesas, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.



