Palmeiras de Abel Ferreira goleia na na Libertadores

O triunfo deixa o Palmeiras na liderança do grupo A, com seis pontos em dois jogos, à frente de Emelec, com um ponto e menos um jogo, Independiente Petrolero, com um ponto, e Deportivo Tachira, sem pontos e também menos um jogo.Paulo Sousa, cuja equipa tem sido muito contestada – depois de perder na final do campeonato carioca e entrar em falso no Brasileirão, com um empate -, foi superior no duelo com Caixinha, ao vencer por 3-1, isolando-se na liderança do grupo.Pelos "rubro-negros" marcaram Gabriel Barbosa, de grande penalidade aos 11 minutos, e Everton Ribeiro, aos 26 e 60, enquanto na formação argentina Hector Fertoli reduziu perto do intervalo, aos 45+1.O resultado coloca o Flamengo na liderança, com seis pontos, seguido de Talleres e Universidad Católica, ambos com três, e de Sporting Cristal, em quarto e último, sem qualquer ponto, com todos os clubes com as duas jornadas cumpridas.Também na Libertadores, o Independiente del Valle, do treinador português Renato Paiva, recebe esta quarta-feira os colombianos do Tolima, em jogo da segunda jornada do grupo D.