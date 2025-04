Palmeiras, de Abel Ferreira, só com vitórias na Taça Libertadores

Os brasileiros estiveram a vencer por 2-0 em La Paz, graças aos golos marcados por Flaco Lopez, aos 19 minutos, e Estêvão, aos 45, mas os bolivianos empataram na segunda parte, com um ‘bis’ de Fábio Gomes, aos 56 e 69, antes de Maurício fechar a contagem, aos 73.



O Palmeiras, que conquistou a prova sul-americana de clubes mais importante em 2020 e 2021, sob o comando técnico de Abel Ferreira, lidera o agrupamento, com o ‘pleno’ de vitórias, e tem praticamente assegurada a qualificação para os oitavos de final.



O compatriota Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, está em situação oposta na Taça Sul-americana, uma vez que sofreu a terceira derrota em igual número de jogos e ocupa o último lugar no Grupo E, depois de perder no Chile, por 2-1, frente ao Palestino.