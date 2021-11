Palmeiras de Abel Ferreira soma frente ao Santos quinto triunfo consecutivo

Rony colocou o Palmeiras em vantagem, aos 44 minutos, após solicitação de Raphael Veiga, e, aos 72 minutos, os papéis inverteram-se no segundo golo, que garantiu para a equipa orientada por Abel Ferreira a conquista do quinto triunfo consecutivo.



O Palmeiras ocupa a segunda posição do "Brasileirão", com 55 pontos, a 10 do líder Atlético MG, mas com mais dois jogos do que o Flamengo, terceiro, com 53, que, esta segunda-feira, se desloca a casa da Chapecoense, última posicionada, com 14.